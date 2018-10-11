Obradovic: 'Çok tehlikeli bir takımla oynayacağız'

Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü, THY Euroleague'in ilk haftasında yarın (12 Ekim) karşılaşacakları İspanya temsilcisi Herbalife Gran Canaria'nın çok tehlikeli bir ekip olduğunu söyledi.Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yarın saat 20.45'te başlayacak mücadeleyle ilgili açıklamalarda bulunan Obradovic, "Gran Canaria, THY Avrupa Ligi'nin yeni ekiplerden biri. Çok spesifik bir basketbol oynuyorlar. Koç Salva Maldonado'yu çok yakından tanıyorum. Savunmada agresif olmaya ve hücumda da tempo yapmaya çalışıyorlar. Çok fazla sayıda üç sayılık atış kullanıyorlar. Tüm bunlardan hareketle söyleyebilirim ki çok tehlikeli bir takımla oynayacağız. Avrupa Ligi'nde her takıma karşı olduğu gibi onlara da büyük saygı duyuyoruz. İlk maçımız olması nedeniyle bu maçta taraftarlarımızın salonu doldurmalarını ve takımımıza yardım etmelerini bekliyorum." diye konuştu.Kariyerinde ilk kez THY Avrupa Ligi'nde forma giyecek Kanadalı oyun kurucu Tyler Ennis ise, "THY Avrupa Ligi'nde ilk kez forma giyecek olmaktan dolayı gerçekten heyecanlıyım. Elbette evimizde oynayacağımız ilk karşılaşmayı kazanabilmeyi çok istiyorum. Bence bu sezondan ne beklememiz gerektiğini gösteren, çok faydalı bir hazırlık dönemi geçirdik. Fakat normal sezon çok daha yoğun ve zorlu olacaktır. İlk maça hazır olabilmek adına çok çalışıyoruz ve umarım bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılırız." şeklinde görüş belirtti.