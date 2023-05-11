Obradovic: "Bu yenilgiyi açıklamak zor"

Zeljko Obradovic, Real Madrid'e yenilerek Final Four'un kapısından döndükleri maç sonu konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Obradovic: 'Bu yenilgiyi açıklamak zor'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Mayıs 2023 01:14
THY Euroleague'de Real Madrid'e deplasmanda kaybederek Final Four'un kapısından dönen Partizan'ın hocası Zeljko Obradovic, maç sonrası konuştu.

Yayıncı kuruluşa kısa bir değerlendirme yapan Sırp hoca takımıyla gurur duyduğunu ancak alınan yenilgiyi açıklamanın pek mümkün olmadığını söyledi.

İşte Obradovic'in sözleri:

"Takımımla gururluyum, konuşmak çok zor. İkinci yarıda kontrolü kaybettik, Kevin'ın şutu bence doğruydu. Basketbol böyle bir şey, Real Madrid'i tebrik ediyorum"

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery