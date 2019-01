Obradovic: 'Beşiktaş'ın hatalarını değerlendirdik'

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş Sompo Japan'ı deplasmanda 79-58 mağlup eden Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic, ikinci yarı oyunu kontrol ederek karşılaşmayı kazandıklarını söyledi.



BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendiren Obradovic, "THY Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos maçının ardından yaklaşık 48 saat sonra Beşiktaş gibi bir takıma karşı oyuncularım iyi bir reaksiyon gösterdi. Rakibimiz tam sahada agresif ve hücum oynuyor. Bunun farkındaydık. Bu agresiflik yüzünden basit top kayıpları yaptık. Sonraki noktalarda avantaj bizdeydi ve her şey daha rahat oldu. İkinci yarı kontrol bizdeydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.



Siyah-beyazlı ekibi tebrik ederek sözlerini sürdüren Obradovic, "Beşiktaş her zaman savaşan takım. Meslektaşım Dusko Ivanovic'i tebrik ediyorum. O çok iyi bir antrenör." şeklinde görüş belirtti.



Fenerbahçe Beko forması giyen Melih Mahmutoğlu ise siyah-beyazlı takıma karşı maç içerisinde bazı hatalar yaptıklarını aktararak, "THY Avrupa Ligi'nde Olympiakos'a karşı aldığımız güzel bir galibiyetle buraya geldik. Beşiktaş'ın kazanmak için her şeyi yapacağını biliyorduk. Onlara karşı bazı hatalar yaptık. Daha sonra ikinci yarı Beşiktaş'ın hatalarını iyi değerlendirdik. Bu hafta iki galibiyet aldık. Bizim için önemli bir hafta oldu. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum." diye konuştu.