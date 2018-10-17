Obradovic: ''3. çeyrek dışında harikaydık''

THY Euroleague'de 2'de 2 yapan'nin başantrenörü, Khimki Moskova galibiyeti ardından konuştu.Obradovic, savunmada bazen hata yaptıklarını ancak iyi bir galibiyet aldıklarını söyledi ve şu sözleri kullandı;''3. çeyrek haricinde herkes harikaydı. İyi bir takıma karşı oynadık. Khimki çok iyi bir takım. Çok üçlük atıyorlar. Ortalama attılar. Onları durdurmamız gerekiyordu. Bazen durdurduk, bazen yeterli reaksiyon veremedik. İyi bir galibiyet aldık. Buraya gelenlere teşekkür ediyorum.''Ali Muhammed'in kalitesinin farkında olduğunu ve çok karakterli bir oyuncu olduğunu belirten deneyimli koç, "Sahaya çıktığında çok iyi oynuyor. Maçın her alanında daha hazır olması gerekiyor. Çok önemli anlarda bugün muhteşemdi. Çok iyi kararlar aldı. Bazı iyi olmayan kararları da vardı. Bu da maçın bir parçası" ifadelerini kullandı.Takımda herkesin zamanının geleceğini belirten Obradovic, şöyle konuştu: "Önümüzdeki 13 maçın 10'unu deplasmanda. Böyle bir programda herkesin takıma destek olması gerekiyor. Herkesin zamanı gelecek. Takımın hem vücut hem de akıl olarak taze kalmasını sağlamamız gerekiyor. Her sezon olduğu gibi yolumuza devam edeceğiz."