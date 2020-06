Oblivion filmi konusu, oyuncu kadrosu

Oblivion, Joseph Kosinski'nin aynı adı taşıyan Radikal Comics için yaptığı ancak yayınlanmamış kıyamet sonrası bilimkurgu türünde grafik roman'ın sinema için uyarlanmış 2013 yapımı filmidir. Film Kosinski ile birlikte ortak yazılmış ve onun tarafından yönetilmiştir. Filmin başrolünde Tom Cruise oynamaktadır. Film 19 Nisan 2013 tarihinde ABD sinemalarında vizyona girmiştir. Kosinski'ye göre, Oblivion 1970'li yılların bilimkurgu filmlerine saygı borçludur.2077 yılında görünürde; teknisyen ve asker Jack Harper dünya üzerinde konuşlu küçük merkezlerde görevli tamircilerden birisidir. 49 numaralı merkez kulededirler. Yanında iletişim subayı Vica (Victoria) ile birlikte çalışmaktadır ve aynı zamanda aşk yaşamaktadırlar. Jack, Dünya'nın 60 yıl önce Sıkeyv (Scavengers-Scavs) adı verilen uzaylı istilacılar ile yapılan savaş sırasında yıkıldığını bilmektedir. Sıkeyvler ile yapılan savaş esnasında kullanılan nükleer silahlar nedeniyle uzaylılar yenilmiş ama Dünya harap olmuş, radyasyonlu bölgeler oluşmuştur. Sıkeyvler Ay'ı vurup parçalamış, bunun sonucunda oluşan deprem ile tsunamilerden dolayı Dünya yaşanılmaz bir yer haline gelmiştir. Dünyada kalan son insanlar Saturn'un uydusu Titan'a yerleşmiştir. Dünya yörüngesine yerleştirilmiş Tet adlı merkez ise Titan'a gönderilmeden önceki son duraktır ve Dünya'daki İHA'ları (İnsansız Hava Aracı) ve Jack'in de bulunduğu küçük merkezleri yönetmektedir. Okyanus üzerine yerleştirilen dev türbinler okyanus suyunu Titan'da yaşayanlara enerji kaynağı olarak iletmek üzere çekmektedir. İHA'lar bu türbinleri korumakta ve sayıları azalmış Sıkeyvleri avlamaktadır. Tet ile her gün Sally adlı görevlinin aracılığıyla bağlantı kurarlar. Jack ve Vica'nın hafızaları güvenlik amacıyla silinmiştir. Geçmişe dair hatırladıkları hiçbir şey yoktur. Ancak Jack sürekli garip rüyalar görmektedir. Bu rüyalarda eski Dünya'da - New York'ta yaşadığını ve anılarında bir kadının olduğunu görmektedir. Diğer taraftan, Jack, savaşı kazanmalarına rağmen Dünya'yı Sıkeyvlere terkedip Titan'a gitmelerine anlam verememektedir. Dünya'da yaşanılabilir yerler keşfetmiş hatta bir dere kenarında bir ev inşa etmiştir. Enkazlardan kitap ve plaklar toplamakta, gizlice kitaplar okumaktadır.Ancak bu yaptıklarını partneri Vica'dan saklamaktadır, çükü Vica'nın Dünya'nın yaşanabilirliğini duymaya bile tahammülü yoktur. Tek istediği görevlerini tamamlayıp hemen Tet'e oradan da Titan'a gitmektir. Jack'in kendisiyle küçük kulelerinden aşağıya-Dünya'ya inmesini istemesine bile kızmaktadır. Bozulan İHA'lara helikopter benzeri bir araçla ulaşan Jack onları tekrar uçar hale getirmektedir. Bir gün Sıkeyvler ona tuzak kurarlar ve yakalamaya çalışırlar. Jack'i bir İHA kurtarır. Ancak Jack Sıkeyvlerin kendisini neden öldürmeyip de canlı yakalamaya çalıştıklarına anlam veremez. Vica'dan gizli olarak inşa ettiği eve gider. Plaklar dinler, kitaplar okur. Bu esanada uzaydan Dünya'ya düşen bir araç görür. Tet komuta merkezinin ikazlarına rağmen olay yerine gider ve NASA'nın 60 yıl önceki teknolojisine ait bir uzay mekiğinin enkazı ile karşılaşır. Uyku kapsülleri içindeki insanlar etrafa saçılmıştır. Bunlardan birisinin rüyalarına giren kadın (Julia Rusakova) olduğunu görerek şaşırır. Bu arada Tet'in gönderdiği İHA'lar uyku kapsüllerine ateş açar ve Jack'in canı pahasına koruduğu kadın dışındaki insanlar ölür. Jack, kadını Tet'e haber vermeden kendi küçük kulelerine götürür. Vica kadını içeri sokmaz istemez ama Jack'e karşı koyamaz. Kadın sadece adının Julia olduğunu söyler, mekiğin kara kutusunu dinlemeden bir şey söylemeyeceğini söyler.Jack, Vica'nın karşı koymasına rağmen Julia'yı enkazın olduğu yere götürür, mekiğin kara kutusunu buldukları sırada Sıkeyvler onları yakalar. Jack'i Sıkeyvlerin lideri Malcolm Beech sorgular. Jack onların uzaylı olmadığını insan olduklarını öğrenir. İHA'lara yakalanmamak için maskeler takmaktadırlar. Beech onlara gerçekleri anlatır. Gerçekte; 60 yıl önce Tet adı verilen devasa makine Dünya'ya yaklaşmış ve Ay'ı parçalamıştır. Tet, gezegenleri dolaşıp enerjilerini kurutan akıllı bir makinedir. Ay'ın parçalanmasıyla meydana gelen tsunami ve depremler insanları mahvetmiştir. Daha sonra Tet'ten gönderilen birçok uzay gemisinin içinden binlerce Jack Harper kopyası çıkmıştır. Hepsi öldürmeye programlanmış klonlardır. İnsanlar savaşı kaybederek yeraltına çekilir. Tet daha sonra türbinleri göndermiş, İHA'lar ve Jack'in teknisyen kopyaları ile onları korumaya almıştır. İnsanlar ise çaresizdir. Akıllarına gelen son mücadele ise, yakaladıkları İHA'ların nükleer bomba gücündeki yakıt çekirdeğini yörüngede dönen Tet'e göndererek patlatıp Tet'i yok etmektir. Ama İHA'ların elektronik beyinlerine girecek teknolojileri yoktur, bunu Jack'e yaptırmak istemektedirler. Çavuş Sykes başta olmak üzere Julia'yı öldürmekle tehdit ederler ama Jack yine de bunu yapmaz. Bu arada Vica, Tet'le birlikte Jack'i aramaktadır. Jack ise Julia ile Empire State binasının enkazına gider, orada Julia'nın aslında karısı olduğunu, rüyalarında gördüğü anın karısına evlenme teklif ettiği an olduğunu hatırlar. Kendisi ve karısı NASA'nın astronotlarıdır. Ama yine de Tet'in kendilerini nasıl kopyaladığını anlayamaz. Vica'nın gönderdiği araç Jack'i bulduğunda Julia ile samimi görünce Vica buna kızar. Kuleye geldiklerinde Jack'i ve Julia'yı içeri almak istemez. Ama Tet, Jack'in artık birçok şeyi bildiğinin farkındadır ve bir İHA ile saldırı düzenler. Vica ölür, Jack'i Julia kurtarır. Tet, Jack'e Julia'yı kendisine getirirse bir şey yapmayacağını söyler. Jack bunu kabul etmez, tekrar Malcolm'a gitmek ister ama İHA'lar onları düşürür. İHA'yı tamir etmeye gelen 52 numaralı kuleden gelen başka bir Jack Harper klonunu görür. Onu etkisiz hale getirir ve onun aracıyla Julia'yı kurtarır.Jack, Malcolm'un yakaladığı İHA'ya bombaları yerleştirir ve onu programlar. Bunu Tet'e gönderecekleri sırada İHA'lar insanların saklandıkları sığınağı bulur. Çatışmada Malcolm ağır yaralanır. Programlanmış bombalı İHA kullanılamaz hale gelir. Bunun üzerine Julia kendisini Tet'e götürmesini söyler, çünkü zaten Tet, Julia'yı istemiştir. Jack Mecburen kabul eder. Uyku kapsülüne Julia'yı yatırır ve küçük araçla yörüngedeki Tet'e doğru havalanır. Yolda NASA'nın uzay mekiğinin kara kutusunu da dinler. (Kara kutuya göre 60 yıl önce kumandan Jack Harper ve yardımcısı Victoria Olsen birer NASA astronotudur. Bir uzay mekiğiyle Dünya'ya yaklaşan cisme keşif uçuşu yapmaktadırlar. Bu cisim Tet'tir. Julia uyku kapsüllerindeki astronotlardan biridir. Tet'in ne olduğunu anlayamazlar ve Tet onları içine doğru çeker. Bu esnada Jack, delta uykusunda uyuyan diğer astronotları mekikten ayırarak, Dünya yörüngesine gönderir. Bu arada Victoria'nın Jack'e olan özel ilgisi ortaya çıkar, Victoria ve Jack, mekikler beraber Tet tarafından içine alınır.) Tet, yanında bir uyku kapsülü ile gelen Jack'e güvenmez, asıl amacını sorar ve cevaplardan tatmin olmaz. Ancak Jack'in insan türünün devam etmesi için Tet'in Julia'yı yaşatması gerektiğini söyleyince, Tet küçük aracı içeri alır. Jack, nihayet Tet'in beynine girmiştir. Binlerce Vica ve Jack klonunu görür. Uyku kapsülüne Julia yerine Malcolm girmiştir. Malcolm zaten 60 yıldır Tet'i görebilmek için canını bile vermeye hazırdır. Aldatıldığını gören Tet öfkelenir. Ancak Jack, nükleer bomba düzeneğini hemen aktif hale getirir. İHA'lar müdahalae etmek istese de artık çok geçtir. Jack ve Malcolm bombayı patlatırlar. Canları pahasına Tet'i yokederler.Tom Cruise, Komutan Jack HarperMorgan Freeman, Malcolm BeechOlga Kurylenko, Julia RusakovaAndrea Riseborough, Victoria OlsenNikolaj Coster-Waldau, SykesMelissa Leo, SallyZoe Bell, direnişçi asker.Patlamadan üç yıl sonra, Jack'in dere kenarında inşa ettiği evde Julia ve Jack'ten olma 2 yaşlarındaki kızıyla yaşamaktadır. Bir sabah aniden Çavuş Sykes ve eşi ile sığınaktaki diğer insanlar ortaya çıkar. Tet'in yokolmasıyla maskeler takmaksızın rahatça dış dünyaya çıkabilmişlerdir. Ancak aslında onları bu yaşanabilir yere getiren, 49 numaralı Jack'in etkisiz hale getirip bıraktığı 52 numaralı Jack Harper'dır. Diğer bir klon olmasına rağmen her şeyi hissetmektedir. Onun da Julia ile ilgili anıları kalmıştır. Julia'yı ve evi bulmak için 3 yıl dolaşmış ve sonunda kendisine göre kızını ve karısını tekrar bulmuştur.Oblivion: Original Motion Picture SoundtrackYayımlanma 9 Nisan 2013[16]Kaydedilme 2013No. Başlık Süre1. "Jack's Dream" 1:222. "Waking Up" 4:093. "Tech 49" 5:584. "StarWaves"5. "Odyssey Rescue" 4:086. "Earth 2077" 2:227. "Losing Control" 3:568. "Canyon Battle" 5:579. "Radiation Zone" 4:1110. "You Can't Save Her" 4:5611. "Raven Rock" 4:3312. "I'm Sending You Away" 5:3813. "Ashes of Our Fathers" 3:3014. "Temple of Our Gods" 3:1415. "Fearful Odds" 3:0916. "Undimmed by Time, Unbound by Death" 2:2617. "Oblivion" (featuring Susanne Sundfor) 5:56