Obinna, Göztepe'den ayrılmayacak

Göztepe'de forma giyen ve transferde adı birçok ekiple geçen Obinna'nın İzmir ekibinden ayrılmayı düşünmediği bildirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Obinna, Göztepe'den ayrılmayacak
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16 Ocak 2022 16:05
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin yönetim kurulu üyesi Aktuğ Sönmez, birçok kulübün transfer teklifi yaptığı Obinna Nwobodo'nun sarı-kırmızılı ekipten ayrılmayı düşünmediğini bildirdi.

Sönmez, yaptığı yazılı açıklamada, basına yansıdığı gibi oyuncuları Obinna ile ilgili hem kulüp hem de oyuncu açısından cazip transfer teklifleri olduğunu belirtti.

Kulüp başkanı Mehmet Sepil'in Obinna ile bu konuda görüştüğünü aktaran Sönmez, şunları kaydetti:

"Bu konuda Obinna'nın kararı büyük önem taşıyordu. Oyuncumuz fikrini başkanımızla paylaştı. Obinna, Göztepe'den ayrılmayı düşünmediğini, şu anda tek odak noktasının Göztepe'nin başarısı olduğunu iletti. Bu güzel ve örnek davranış için hem Türk futbolu hem Göztepe'miz adına oyuncumuza çok teşekkür ediyoruz."

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