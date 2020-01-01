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Obi Toppin, 7-10 gün yok!

New York Knicks, çaylak Obi Toppin'in sağ baldırında gerginlik olduğunu ve yedi ila 10 gün içinde yeniden değerlendirileceğini duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New York Knicks, çaylak Obi Toppin'in sağ baldırında gerginlik olduğunu ve yedi ila 10 gün içinde yeniden değerlendirileceğini duyurdu.

Knicks'in önümüzdeki hafta dört maç oynaması planlanıyor.

Toppin, Çarşamba günü Knicks'in sezon açılışında Indiana Pacers karşısında sakatlanmıştı. Karşılaşmada 24 dakika süre alan Toppin, 9 sayı atmış ve üç ribaund alıp ve iki de blok yapmıştı. Knicks o maçı 121-107 kaybetmişti.

Knicks, Toppin'i 2020 NBA Draftı'nda sekizinci sıradan seçmişti. Brooklyn doğumlu olan 22 yaşındaki Toppin, iki yıl Dayton'da forma giymişti.


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