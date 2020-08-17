Mart ayında karşılıklı anlaşma yoluyla Trabzonspor'dan ayrılan Nijeryalı futbolcu John Obi Mikel, İngiltere Championship takımlarından Stoke City ile anlaştı.



Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrolarına kattıkları ifade edildi ancak sözleşmenin süresine ilişkin bilgi verilmedi.



Nijerya Milli Takımı formasını 91 kez giyen Mikel, Trabzonspor'un yanı sıra Lyn, Chelsea, Tianjin TEDA ve Middlesbrough kulüplerinde de oynadı.



