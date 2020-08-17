Obi Mikel, Stoke City'de

John Obi Mikel kariyerini Stoke City'de sürdürecek.

Obi Mikel, Stoke City'de
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ağustos 2020 20:02
Mart ayında karşılıklı anlaşma yoluyla Trabzonspor'dan ayrılan Nijeryalı futbolcu John Obi Mikel, İngiltere Championship takımlarından Stoke City ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrolarına kattıkları ifade edildi ancak sözleşmenin süresine ilişkin bilgi verilmedi.

Nijerya Milli Takımı formasını 91 kez giyen Mikel, Trabzonspor'un yanı sıra Lyn, Chelsea, Tianjin TEDA ve Middlesbrough kulüplerinde de oynadı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için