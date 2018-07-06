Obi Mikel sahada, babası fidyecilerin elinde!

Nijerya Milli Takımı kaptanı John Obi Mikel, geçtiğimiz salı günü Arjantin karşısında oynadığı maça, babasının kaçırıldığı ve para karşılığında tutsak olarak tutulduğunu bilerek çıktığını açıkladı.



Kimseye bu durum hakkında bir şey söylemediğini belirten Mikel, çünkü kaçıranların, başkası bu konuyu öğrenirse babasını anında öldürmekle tehdit ettiğini ifade etti.



Nijeryalı oyuncuyu, St Petersburg'daki kritik maçtan 4 saat önce arayan kaçıranlar, oyunucunun babası Pa Michael Obi'nin serbest bırakılması için 28 bin dolar istedi. Obi Mikel'in babası Nijerya'nın güney doğusunda bir cenazeye gidiyorken, Makurdi-Enugu otoyolunda 26 Haziran tarihinde kaçırıldı. Nerdeyse 1 hafta sonra 2 Temmuz'da şoförü ile birlikte, bir silahlı çatışma sonrasında polis tarafından kurtarıldı. Kurtarıldıktan hemen sonra hastaneye kaldırılan Obi Mikel'in babasının kaçıranlar tarafından işkence gördüğü kaydedildi. Vücudunda kırıklar tespit edilen ve birkaç dikiş atılan Pa Michael Obi, tedavisinin devamı için oğlu ile birlikte yurt dışına gidecek.



"180 MİLYON NİJERYALI'YI YÜZÜSTÜ BIRAKAMAZDIM"



Bu kaçırılma olayına rağmen kimseye bu konu hakkında bir şey söylemeden Arjantin karşısında maça çıkan Obi Mikel, "Kafam çok karışıktı, ne yapmam gerektiğini bilmiyordum ama günün sonunda 180 milyon Nijeryalı'yı yüzüstü bırakamayacağımı biliyordum. Kafamdan bu düşünceleri atıp, ülkemi temsil etmeyi önceliğim yaptım. Polis veya herhangi bir organizasyona haber verecek olsam anında babamı öldüreceklerini söyleyerek beni tehdit ettiler. Ben de

bu sebeple her şeyi kendime sakladım, bu konunun takımın konsantrasyonunu bozmasını istemiyordum, o yüzden ne teknik direktörümüzün ne de diğer takım arkadaşlarımın bu konuyu bilmesini istemedim." şeklinde konuştu.



NİJERYA POLİSİ AÇIKLAYINCA OLAY GÜN YÜZÜNE ÇIKTI



Arjantin maçını kaybettikten hemen sonra, evi olan İngiltere'ye bu konuyu çözmek için geri uçan John Obi Mikel'in buradan da futbol oynadığı kulübün bulunduğu Çin'e uçması bekleniyor. Başarılı orta saha oyuncusunun babası Pa Obi, Pazartesi günü polis tarafından kurtarıldığında, bu olay Nijerya Polisi'nin Twitter hesabından duyurulmuştu. Obi Mikel de bunun üzerine ilk defa bu konu hakkında basına açıklama yaptı.



Bu Obi Mikel'in babasının ikinci kaçırılışı oldu. İlk kaçırılışı 2011 yılında gerçekleşmişti ve 10 gün içinde serbest bırakılmıştı. Bu olaydan sora Nijeryalı orta saha oyuncusunun ailesinin etrafındaki güvenliğin güçlendirileceği belirtildi.







