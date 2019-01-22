FENERBAHÇE'DE İLGİLENİYORDU

Bir dönem Chelsea'de de forma giyen ve son 2 yılını Çin Ligi ekiplerinden Tianjin'de geçiren Nijeryalı yıldız John Obi Mikel'in yeni takımı belli oldu.The Sun'da yer alan habere göre, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, İngiltere Championship Ligi ekiplerinden Middlesbrough ile sözleşme imzalamak için sağlık kontrolünden geçiyor.Haberin detaylarında yer alana bilgiye göre, Roma ve Wolfburg, yıldız futbolcunun transferi için uzun zamandır uğraş verirken Mikel, ailesinin yeniden İngiltere'de yaşamak istemesi üzerine ibreyi Middlesbrogh'un teklifine çevirdi ve kontrat imzalamayı kabul etti.Ocak transfer sezonunda kadroya güçlü bir orta saha oyuncusu almak için Adrien Silva gibi isimlerle temasa geçen Fenerbahçe'ye menajerler tarafından Obi Mikel önerilmiş, son söz teknik direktör Ersun Yanal'a bırakılmıştı.John Obi Mikel, kariyeri boyunca 409 müsabakada forma giymiş ve 10 gol 18 asistlik performans sergilemişti. Öte yandan tecrübeli futbolcu Nijerya Milli Takımı ile 85 karşılaşmada 6 gole imza atmıştı.