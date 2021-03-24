Obi Mikel: 'Hala Chelsea'de olabilirdim'

Geçen sezon Trabzonspor'da da oynayan Nijeryalı orta saha oyuncusu John Obi Mikel kariyeri ile ilgili bilinmeyen itiraflarda bulundu.



Obi Mikel, 11 yıl oynadığı Chelsea'den ayrılış süreci ile ilgili yaptığı açıklamasında o dönemki hocası Conte nedeniyle Çin'e gitmek zorunda kaldığını söyledi. Mikel açıklamasında, "2016 Olimpiyatları'nda ülkemi temsil etmek istediğim için Conte beni Chelsea'nin dışına itti. İşin komik tarafı gidip döndüğümde beni kadroda istediğini söyledi, Ocak transferi de geçtikten sonra beni 1 kere bile kadroya almadı. Hala Chelsea'de olabilirdim" ifadelerini kullandı.



Mikel kariyerinin en önemli anlarından biri olarak nitelediği maçta 2008-2009 sezonundaki Barcelona maçını işaret etti. Karşılaşmada skandal kararlar veren Norveçli hakem Ovrebo'ya maç sonu öfkenin büyük olduğunu belirten Mikel, "Maçtan sonra tribünlerin altındaki soyunma odasında kaos vardı. Kırık şişeler, sandalyeler, herkes birbirine bağırıyordu. Drogba çok sinirliydi ve soyunma odasında sinirini dizginlemekte zorlandı" diye konuştu.



Geçen sezon sona ermeden Trabzonspor'dan ayrılan John Obi Mikel, yeni sezona kadar boşta beklemiş ve sonrasında Championship ekiplerinden Stoke City'e imza atmıştı. Stoke formasıyla 31 lig maçına çıkan Mikel'in 1 asisti bulunuyor.



