Oakley: "Michael, Dolan'la aramızdaki bu olaya karışmamalıydı"

Eski NBA oyuncusu Charles Oakley, yakın arkadaşı Michael Jordan'ın New York Knicks'in sahibi James Dolan ile arasındaki anlaşmazlığa karışmasından ötürü, hayal kırıklığına uğradığını söyledi.



Jordan ve Oakley'in yakın ilişkisi, Chicago Bulls'da 1980'lerde üç sezon boyunca takım arkadaşı olarak birlikte oldukları zamana dayanıyor. Ancak Jordan, ligin 30 çoğunluk takım sahibinden biri olduğundan ötürüi Oakley, MJi Dolan ile olan kavgasında müttefik olarak görmüyor.



Oakley, 2017 yılının Şubat ayında, Madison Square Garden'Dan güvenlikler eşliğinde atılmıştı. Suçlamalardan aklanmış olmasına rağmen, Dolan tarafından Garden'a girmesi yasaklanmıştı. Daha sonra Dolan, Oakley'nin "alkolle ilgili bir problemi olabileceğini" ima etmişti. Oakley, Dolan'ı karalama, saldırı ve sahte hapis cezasından dava etmiş, ancak dava reddedilmişti ve Oakley temyizde bulunmuştu.



MJ'in Oakley ile Dolan arasındaki anlaşmazlıklara arabuluculuk yapmaya çalıştığı, ikilinin başkan Adam Silver ile oturmasını savunduğu bildirilmişti. Görünüşe göre Oakley, Jordan'ın bu anlaşmazlığa karışmasını takdir etmedi:



"Michael Jordan karışmamalıydı. O artık bir takım sahibi. Biz aramızda konuştuk ama konuşması bana yardımcı olmuyor, çünkü şu anda takım sahipleriyle çalışıyor. Ben artık sokaktaki sıradan bir adamım. Onu aramış ve bizim için yapabileceği hiçbir şey olmadığını söylemiştim."



Yine de Oakley, Jordan'ın her zaman arkasını kolladığından memnun olduğunu, ancak bunun yalnızca Dolan'ın yüzde 1000 yanlış olduğu ve ayrıca hiçbir ceza almadığı bir durum olduğunu söyledi:



"Olanlar saçmalıktı. Birinin beni yapmadığım bir şeyle suçlaması ve senin bir takım sahibi olman. Ben 10 yıl New York'ta oynadım, bunların hiçbiri bir yere varmadı."