Oakley: "LeBron, yüzük için Lakers'tan ayrılabilir"

Eski NBA oyuncusu Charles Oakley, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in emekli olmadan önce bir şampiyonluk kazanmak için Lakers'tan ayrılabileceğini iddia etti.



Sirius XM Radio'ya konuşan New York Knicks'in eski yıldızı, LeBron ve geleceği hakkında şok edici bir iddiada bulunarak, Lakers yıldızının emekli olmaya karar vermeden önce başka takımda bir şampiyonluk daha kovalayabileceğini öne sürdü:



"Lakers'ın maaş sınırında yer yok, Anthony Davis'ten kurtulsalar bile kimseyi getiremezler. Onlara draft seçimleri lazım.



LeBron'u ve mirasını biliyorsunuz, emekli olmadan önce kesinlikle bir şampiyonluk daha kazanmak istiyor. Bunun için Los Angeles'tan ayrılabilir.



Cleveland olur mu bilmiyorum, başka bir yerde de olabilir. Daha önce iki kez ayrılmıştı, yine ayrılır."



James şu anda Batı Konferansı'nda 24-27'lik derecesiyle dokuzuncu sırada olan Lakers'taki dördüncü sezonunda yer alıyor ve yakın zamanda ayrılmayı planladığına dair bir işaret ise yok.



