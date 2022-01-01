Oakley: "Jordan, Pippen'sız da şampiyonluk kazanırdı!"

Chicago Bulls'un eski pivotu Charles Oakley, Michael Jordan'ın "Scottie Pippen olmadan da şampiyonluk kazanmış olabileceğini" söyledi.



İki efsane oyuncunun bugünkü konumu ve Pippen'ın MJ hakkında yaptığı bazı yorumların ışığında, Oakley ikili arasındaki ilişki hakkında konuştu ve Pippen'ın Jordan'ın mirasında bulunduğu yeri çok büyük görmediğini açıkladı:



"Mike ve Scottie konusuna gelirsek, bence asıl durum 'The Last Dance' belgeselinin dışında başka bir şeydi, gerçi Scottie'yi Dennis Rodman veya Steve Kerr kadar manşet yapmamışlardı, doğru. Ama bence Mike, Scottie olmadan da şampiyonluk kazanabilirdi.



Bence Scottie medyada daha çok yer bulabilirdi, ama asıl kontrol Mike'taydı. Michael'dan daha iyi olduğunu falan birçok kez iddia etmişti, böyle bir argümanı kazanması mümkün değil."



90'larda altı şampiyonluk kazandıktan ve basketbol tarihinin en büyük ikililerinden biri olarak miraslarını pekiştirdikten sonra, MJ ve Pippen arasındaki ilişki, Pippen'ın bazı tartışmalı açıklamaları sebebiyle bozulmuştu.



