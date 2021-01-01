Oakley: "Drummond, fedakârlık yapmaya hazır mı?"

New York Knicks'in eski yıldızı Charles Oakley, Los Angeles Lakers'ın yeni pivotu Andre Drummond hakkındaki endişelerini dile getirdi.



Oakley yakın zamanda '3 League OGs' isimli podcast'te yer aldı ve Drummond hakkında fikirlerini şu şekilde sundu:



"Mevcut olan en iyi oyuncuyu aldıklarını düşünüyorum, ancak kendisi Lakers'ta oynayabilir mi? Dwight Howard'ın yıllarca yaptığı gibi, o da topu boyalı alanda isteyen bir adam. Ama ona topu direk atarsanız, size bir serbest atış kazandırmaz. Şimdi artık dakikaları 37'den 24-25 civarına düşecek. Kendisi bu fedakarlığı yapmaya hazır mı? Şimdiye kadar hiç fedakarlık yapmadığı takımlarda bulunmuştu, ancak LeBron yıllar içinde pek çok kişiyi değiştirmişti.



Şu anda alabilecekleri en iyi oyuncuyu aldılar. Peki kendisi bunu Lakers ile sürdürerek, gecede 20 dakikaya, ya da 25 dakikaya razı olacak mı? Maçın ilerleyen bölümlerinde onu esnek beş pozisyonunda oynatarak farklı şeyler deneyecekler. Bu yüzden şu anda Lakers'ı biraz daha avantajlı görüyoruz. Burada kilit isim, Drummond."



Drummond, Lakers ile çıktığı ilk maçta ayağından sakatlanmış ve kadro dışı kalmıştı.



