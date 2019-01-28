O Ses Türkiye'de şampiyon kim oldu, hangi yarışmacı kazandı? O Ses Türkiye finali kazananı kim?

O Ses Türkiye yarışmasının şampiyonu belli oldu!
TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye'de final bölümü yapıldı ve birinci açıklandı. Peki bu yılın O Ses Türki şampiyonu hangi jürinin yarışmacısı oldu? Hangi şarkıyla kazandı? İşte tüm merak edilenlerin yanıtlarıyla sizlerleyiz. O SES TÜRKİYE'DE KİM BİRİNCİ OLDU?
O Ses Türkiye yarışmasının 2019 yılı şampiyonu gerçekleşen final gecesiyle birlikte belli oldu. Finale kalan Gülce Kahtalı, Barış-Baran Solar kardeşler, Umut Kaç, Bartu Gürhan, Ferat Üngür ve Anıl Şimşek olmuştu.
Halk tarafından gerçekleşen SMS oylamasıyla birlikte O Ses Türkiye 2018-2019 sezonunun şampiyonu Murat Boz'un takımından Ferat Üngür oldu. O SES TÜRKİYE'DE KİMLER FİNALE KALMIŞTI?
Beyazıt Öztürk'ün takımı
Gülce Kahtalı,
Barış ve Baran Solar,
Umut Kaç
Murat Boz'un takımı
Bartu Gülhan,
Ferat Üngür
Hadise'nin takımı
Anıl Şimşek
Seda Sayan
Hiçbir yarışmacısı finale katılamadı O SES TÜRKİYE ŞAMPİYONU FERAT ÜNGÖR KİMDİR?
Ferat Üngör, O Ses Türkiye'de söylediği Zülfü Kaküllerin Amber Misali türküsü ile herkesi kendine hayran bıraktı. Söylediği türküler ile ekranları başında olan herkese başka diyarlara götüren Ferat Üngör, dört jüri arasından Murat Boz'u tercih etti.
Aslen Diyarbakır'lı olan Ferhat Üngör, jüri üyelerini kendine hayran bıraktı. Yarı finalde Turnalar şarkısı ile mükemmel bir performans sergileyen Ferat Üngör halkın takdirini kazandı ve Murat Boz ile birlikte finalde yarışma adayı oldu. O SES TÜRKİYE BÜYÜK ÖDÜLÜ NEYDİ?
O Ses Türkiye 2019 büyük ödülü belli oldu. O Ses türkiye bu sezon kazanan yarışmacı 2019 model Toyota Corolla Hibrit sahip olacak. Tv8 ekranlarında yayınlanan programın galibi 2019 model Toyota corolla Hibrit'in sahibi olacak. O Ses Türkiye büyük ödülü değeri 500 bin tl yakın olduğu biliniyor.