O Ses Türkiye'de dün akşam kimler elendi, kimler kaldı? O Ses Türkiye son bölümü izle

TV 8'de yayınlanan O Ses Türkiye'de düellolar başladı. Peki hangi yarışmacılar elendi ve dün geceki bölümde neler yaşandı? İşte tüm detaylarla sizlerleyiz.Mehmet Baştürk ve Melis Erdoğan Dilek'ten hangisinin üst tura çıkacağını açıklamak zorunda olan Beyazıt Öztürk hayli kararsız kaldı. Beyaz daha sonra yoluna Saadet Özsırkıntı ile devam etmek istediğini söyledi.O Ses Türkiye'de Hadise ve Beyazıt Öztürk, Murat Boz'un takımından İlyas Vekilov'u transfer etmek istedi. İlyas Vekilov seçimi ve söyledikleriyle şaşırttı.O Ses Türkiye'de Murat Boz'un takımından İlyas Vekilov'u transfer etmek isteyen Beyazıt Öztürk, yarışmacıları karıştırınca olanlar oldu...Hüda Toprak'ı takımlarına kazandırmak için butona basan Seda Sayan ve Murat Boz, yarışmacıyı takımlarına transfer etmek için söz düellosuna girişti.