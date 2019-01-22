O Ses Türkiye'de dün akşam kimler elendi, kimler kaldı? O Ses Türkiye son bölümü izle

O Ses Türkiye'de dün akşam yayınlanan bölümde neler oldu? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyenler haberimizden faydalanabilir. O Ses Türkiye'de hangi yarışmacılar elendi? İşte tüm detaylar...

22 Ocak 2019 04:59
O Ses Türkiye'de dün akşam kimler elendi, kimler kaldı? O Ses Türkiye son bölümü izle
O Ses Türkiye'nin son bölümü yine nefes kesti. TV 8'de yayınlanan O Ses Türkiye'de düellolar başladı. Peki hangi yarışmacılar elendi ve dün geceki bölümde neler yaşandı? İşte tüm detaylarla sizlerleyiz.
O SES TÜRKİYE'DE DÜN NELER OLDU?
Mehmet Baştürk ve Melis Erdoğan Dilek'ten hangisinin üst tura çıkacağını açıklamak zorunda olan Beyazıt Öztürk hayli kararsız kaldı. Beyaz daha sonra yoluna Saadet Özsırkıntı ile devam etmek istediğini söyledi.

O Ses Türkiye'de Hadise ve Beyazıt Öztürk, Murat Boz'un takımından İlyas Vekilov'u transfer etmek istedi. İlyas Vekilov seçimi ve söyledikleriyle şaşırttı.

O Ses Türkiye'de Murat Boz'un takımından İlyas Vekilov'u transfer etmek isteyen Beyazıt Öztürk, yarışmacıları karıştırınca olanlar oldu...

Hüda Toprak'ı takımlarına kazandırmak için butona basan Seda Sayan ve Murat Boz, yarışmacıyı takımlarına transfer etmek için söz düellosuna girişti.

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