O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında kimler var? (01 Ocak Cumartesi)

Yılbaşı akşamı televizyonda yayınlanan programlar olarak bakıldığında izleyicilerin yüzünü güldürecek yapımların olduğu göze çarpıyor. Hemen hemen tüm televizyon kanallarında yılbaşı özel programı yayınlanacağı duyuruldu. Kanal D yılbaşı, Star TV yılbaşı programı, ATV'de yılbaşı programı, Show TV yılbaşı yeni yıl 2022 neler var, TV8 yılbaşı programları, FOX TV yeni yılda neler var? TRT 1 yılbaşı programı.Çağlar Ertuğrul - Deniz Baysal, Fahriye Evcen - Barış Arduç, Pınar Deniz - Kaan Urgancıoğlu,, Müge Anlı, Melis Sezen, Burcu Özberk, İlhan Şen, Eda Ece, Murat Yıldırım, Merve DizdarKanal D - Şarkılar Bizi SöylerSTAR TV - İbo SHOWATV - Kim Milyoner Olmak İsterSHOW TV - Güldür Güldür Yılbaşı ÖzelTV8 - O SES Türkiye Yılbaşı ÖzelFOX - Ata Demirer GazinosuTRT 1 - Seksenler Yılbaşı ÖzelCem Yılmaz- Diamond Elite Platinum PlusCobra Kai - 4. sezonGeçmişle Dans - 1. sezonQueer Eye - 5. sezonFok BirliğiDaiki TsunetaExxen yılbaşı programıLeyla ile Mecnun 5. sezonGibi 2. sezonArabeskin Aşık KadınlarıYılmaz Erdoğan'ın tek kişilik oyunu MünaşakaDuygu Demirdağ'la 2021'e Son BakışMirgün Cabas ile Orda Rahat Mısın?Doğu Demirkol - Yılbaşı ÖzelAhmet Mümtaz Taylan ile 2033'e Hoş GeldinizDayı Şov - Yılbaşı Dayısı10 Bin Adım 2. sezonTuncay Şanlı, Ümit Karan, Olcay Şahan, Hami Mandıralı, Buray, Kobra Murat, Kobra İbrahim, Erdal Erzincan ve Emel Sayın- Yılbaşı desenli kazak- 2022 yazılı t-shirt- 2022 gözlüğü- 2022 kar küresi- 2022'ye özel baskılı sweattshirt- Yeni yıl kupası (MUG)- 2022 atkısı- 2022 beresi- Yeni yıl- Yılbaşı ağacı ve süsleri- Yılbaşı için Play Station veya oyun konsolu- Marka ayakkabı 2022 için- Özel etkinlik bileti (tiyatro, gösteri vb.)- Sevdiğinizin beğendiği elektronik eşya (akıllı telefon, tablet)- 2022 kampanyalı yüzük, pırlantaYılbaşı: 1 Ocak CumartesiUlusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan CumartesiEmek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs PazarRamazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - ÇarşambaAtatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs PerşembeKurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - SalıDemokrasi Bayramı: 15 Temmuz CumaZafer Bayramı: 30 Ağustos SalıCumhuriyet Bayramı: 29 Ekim CumartesiYeni yıla girerken yılbaşında işe gidip gitmeyeceğini bilmek isteyenler araştırmalarını yapıyor. Yılbaşı günü yanı 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gün 2021 yılı bitirilip 2022 yılına girilecek. Yılbaşında resmi tatil var mı? merak edilenler arasında olduğundan bir çok soru soruluyor.Yapılan resmi açıklamaya göre 1 Ocak 2022 Cumartesi 1 GÜN resmi tatil. 31 Aralık resmi tatil değil ancak bazı özel kurumlar bugünü yarım gün tatil yapabiliyor.