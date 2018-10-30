'O Ses Çocuklar' yarışmasına katılmıştı! Nazar Nur Kaya hayatını kaybetti

Şarkı yarışması 'O Ses Çocuklar'ın unutulmaz isimlerinden Nazar Nur Kaya, mide bulantısı şikayetiyle gittiği hastanede hemşirenin yaptığı yanlış iğne nedeniyle damarlarının zarar görmesiyle yoğun bakıma alınmıştı.'Müslüm' filmiyle büyük ses getiren Şahin Kendirci, altı gün yoğun bakımda kalan Nazar Nur Kaya'nın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.Kendirci, instagram hesabından yaptığı bu paylaşıma "Bu sabah canım çok yanıyor. Yarışmadan arkadaşım ve can kardeşim Nazarımız bir hastane ihmali yüzünden kaybettik. Nur içinde uyu melek kız" notunu düştü.