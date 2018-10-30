'O Ses Çocuklar' yarışmasına katılmıştı! Nazar Nur Kaya hayatını kaybetti

'Müslüm' filminin yıldızı Şahin Kendirci, 'O Ses Çocuklar' yarışmasındaki arkadaşı Nazar Nur Kaya'nın hayatını kaybettiğini instagram hesabından duyurdu

30 Ekim 2018 22:27
'O Ses Çocuklar' yarışmasına katılmıştı! Nazar Nur Kaya hayatını kaybetti
Şarkı yarışması 'O Ses Çocuklar'ın unutulmaz isimlerinden Nazar Nur Kaya, mide bulantısı şikayetiyle gittiği hastanede hemşirenin yaptığı yanlış iğne nedeniyle damarlarının zarar görmesiyle yoğun bakıma alınmıştı.
'Müslüm' filmiyle büyük ses getiren Şahin Kendirci, altı gün yoğun bakımda kalan Nazar Nur Kaya'nın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Kendirci, instagram hesabından yaptığı bu paylaşıma "Bu sabah canım çok yanıyor. Yarışmadan arkadaşım ve can kardeşim Nazarımız bir hastane ihmali yüzünden kaybettik. Nur içinde uyu melek kız" notunu düştü.

Kaynak: Milliyet

Diğer Haberler

'O Ses Çocuklar' yarışmasına katılmıştı! Nazar Nur Kaya hayatını kaybetti Sosyal Medya Dedikoduları

'O Ses Çocuklar' yarışmasına katılmıştı! Nazar Nur Kaya hayatını kaybetti
Cristiano Ronaldo: ''Sadece ben ve Messi...'' Juventus

Cristiano Ronaldo: ''Sadece ben ve Messi...''
Antalyaspor, kabustan 120+2'de uyandı! Türkiye Kupası

Antalyaspor, kabustan 120+2'de uyandı!
Karius'un menajerinden Beşiktaş açıklaması! Beşiktaş

Karius'un menajerinden Beşiktaş açıklaması!
Amerikalı futbolcu, 24 yaşında emekli oldu! Dünya Futbolu

Amerikalı futbolcu, 24 yaşında emekli oldu!
Ziraat Türkiye Kupası'nda Keçiörengücü sürprizi! Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda Keçiörengücü sürprizi!
Liverpool'un yıldızından hamile kadına flaş mesaj! Liverpool

Liverpool'un yıldızından hamile kadına flaş mesaj!
Real Madrid'e Varane'dan kötü haber Real Madrid

Real Madrid'e Varane'dan kötü haber
Fenerbahçe için Rusya'dan sürpriz iddia! Fenerbahçe

Fenerbahçe için Rusya'dan sürpriz iddia!
Daha fazla göster
1

Cüneyt Çakır DERBİDE yok!

2

Türkiye Kupası'nda şok! Maç yarıda kaldı...
3

Cocu'nun yardımcıları için flaş iddia!

4

Galatasaray Fenerbahçe derbisi oranları değişti!
5

Leonardo Jardim'in masasındaki 3 teklif!
6

Simon Kuper: "Damien Comolli, istatistiklere göre hareket eder"
7

Santos, ya Vagner Love ya da Robinho diyor!
8

Mark van Bommel: "Türkiye gibi bir ülkede normaldir!"
9

Liverpool'un yıldızından hamile kadına flaş mesaj!

10

Hugo Rodallega'dan ayrılık mesajı!

yukarı ok