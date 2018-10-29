O hareketinin nedenini anlattı

Ünlü şarkıcı Posta'dan Oya Çınar'a verdiği röportajda o anı anlattı:Bunu yapmamın tek nedeni vardı. Çoook çişim vardı. Dayanılmaaazz! Dayanmaya imkan yoktu. Orada otopark gibi bir şey vardı. Yoksa ben etrafa çok dikkatlice baktım. Kimse olmadığını görünce de çişimi yaptım. Ama demek ki arabaların içinde biri varmış. Sonrasında bir konserimde, erkek izleyicilerime sordum. "Aranızda sokağa işemeyen varsa lütfen el kaldırsın" dedim. Kimse el kaldırmadı. Yani, utanmadım desem yeridir. Gerçekten utanmadım! Gülüp geçtim.