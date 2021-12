O'Connor: "Luka, yeteneğinin hakkını vererek çalışmıyor"

The Ringer yazarı Kevin O'Connor, Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic'in "jenerasyonda bir çıkan bir yetenek" olsa da, o düzeyde çalışan biri olmadığını iddia etti.



NBA'e ilk girdiği günden beri ligin en yetenekli oyuncularından biri olarak görülen Luka, başarılı bir sezon geçirmesine rağmen, rakamları ilk üç sezonunun aksine düşmüştü.



Luka bu sezon maç başına 25.6 sayı, 8.0 ribaund ve 8.6 asist ortalamalarıyla oynasa da, bu istatistikleri %44.7 genel ve %32.6 üçlük isabeti yakalayarak ortaya koyuyor. Geçtiğimiz sezon bu miktarlar, ikisi de kariyer rekoru olan %47.9 ve %35'ti.



Luka'nın son iki yılda Mavs'in antrenman kampına yaklaşık 14 kilo fazlası olarak geldiğini gösteren raporlar da yer alıyordu.



O'Connor, Doncic'in bu durumu hakkında şunları söyledi:



"Doncic muhteşem bir yetenek. Bugünden itibaren bir gıdım gelişmese bile, halen Hall of Fame sınıfına girebilecek olan ligin şüphesiz en iyi 10 yıldızından biri. Jenerasyonda bir çıkan bir yetenek, fakat o şekilde çalışan biri değil.



Doncic, 19 yaşındaki çaylak halinden beri fiziksel olarak hiç gelişmedi ve oyunu da, MVP oylamasında dördüncü olduğu ikinci sezonundan bu yana çok fazla ilerlemedi.



Luka istikrarsız bir üçlükçü olmaya devam ediyor. Top kayıplarını da azaltmadı. Top elinde olmadığı zamanlarda, en pasif oyunculardan biri. Bir noktada savunmada ilerlemişti, ancak bu sezon daha da kötüye gitti.



Vücuduna ve becerilerine milyonlarca dolar ve sayısız saatler harcayan oyuncularla dolu bir ligde, Luka elinden gelen her şeyi yapıyor mu?"



Doncic, yaz aylarında formunu koruma konusunda daha iyi bir iş çıkarması gerektiğini bizzat itiraf etmişti. Bu sene ayak bileği sakatlıkları yüzünden, Sloven yıldız birçok kez kadro dışı kalmıştı.



Dallas, sezon başındaki tüm engellere rağmen şu anda 16-17 derecesiyle, Batı'da dördüncü sırada yer alan Memphis Grizzlies'in sadece üç maç gerisinde bulunuyor.