Nzonzi şaşırttı; Fransa Milli Takımı'nda

Galatasaray'da geçen sezon performansıyla hayal kırıklığına neden olan ve devre arasında Rennes'e transfer olan tecrübeli orta saha oyuncusu, yeniden Fransa Milli Takımı'na yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Nzonzi şaşırttı; Fransa Milli Takımı'nda
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ekim 2020 11:30
Galatasaray'da geçen sezon disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılan Nzonzi, devre arasında Fransız ekibi Rennes'e transfer olmuştu.

Sarı-kırmızılı takımda büyük hayal kırıklığı yaratan tecrübeli oyuncu Rennes'deki performansıyla yeniden Fransa Milli Takımı'na yükseldi.

Nzonzi, dün gece Fransa'nın Hırvatistan deplasmanda 2-1 yendiği karşılaşmada forma giydi.

Fransa Milli Takımı teknik direktörü Didier Deschamps "Steven Nzonzi'ye Pogba ve Kante'ye güvendiğim kadar güveniyorum. Nzonzi bizim için çok kaliteli ve tecrübeli futbolcu ve bu takıma derinlik, sağlamlık katıyor. Bizimle olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için