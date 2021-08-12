Nzonzi'nin yeni adresi Katar oluyor!

Bonservisi İtalyan devi Roma'da bulunan Kongo asıllı Fransız futbolcu Steven Nzonzi, Katar ekibi Al Rayyan'a transfer oluyor. 32 yaşındaki futbolcu 2019-2020 sezonunda kiralık olarak Galatasaray forması da giymişti.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Nzonzi'nin yeni adresi Katar oluyor!
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12 Ağustos 2021 09:06
Bir dönem Galatasaray forması da giyen Kongo asıllı Fransız futbolcu Steven Nzonzi, Katar'a gidiyor.

Romanews.eu'da yer alan habere göre, bonservisi Roma'da bulunan 32 yaşındaki futbolcunun Katar ekibi Al Rayyan ile anlaşma sağladı. Resmi imzaların kısa süre içerisinde atılması bekleniyor.

Galatasaray'da 22 maça çıktı

Roma'nın geçtiğimiz sezon Rennes'e kiraladığı Nzonzi, 2019-2020 sezonunda da Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti. Deneyimli orta saha, sarı kırmızılı takımla çıktığı toplam 22 maçta 1 asist üretmişti.


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