Nzonzi'nin yeni adresi Katar oluyor!

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Kongo asıllı Fransız futbolcu Steven Nzonzi, Katar'a gidiyor.



Romanews.eu'da yer alan habere göre, bonservisi Roma'da bulunan 32 yaşındaki futbolcunun Katar ekibi Al Rayyan ile anlaşma sağladı. Resmi imzaların kısa süre içerisinde atılması bekleniyor.



Galatasaray'da 22 maça çıktı



Roma'nın geçtiğimiz sezon Rennes'e kiraladığı Nzonzi, 2019-2020 sezonunda da Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti. Deneyimli orta saha, sarı kırmızılı takımla çıktığı toplam 22 maçta 1 asist üretmişti.



