Nzonzi 32 yaşında Premier Lig'e doğru

Daha önce İngiltere'de Stoke City ve Blackburn formalarını terleten Nzonzi, yeniden Ada'nın yolunu tutabilir.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Nzonzi 32 yaşında Premier Lig'e doğru
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20 Ocak 2021 17:18
Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Steven Nzonzi, Premier Lig yolcusu olabilir.

Roma ile sözleşmesi 2022 yazında bitecek olan oyuncu, şu anda Fransa Ligue 1 takımı Rennes'de kiralık olarak forma giyiyor.

ARSENAL İLGİLENİYOR

Arsene Wenger zamanından beri Arsenal'in zaman zaman gündemine gelen orta saha oyuncusu, yeniden Topçular'ın hedefleri arasına girdi.

Mikel Arteta'nın onayı halinde Arsenal, 32 yaşındaki Nzonzi için harekete geçecek.

Bu sezon takımıyla 23 resmi maça çıkan orta saha oyuncusu, bu maçlarda takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.



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