Nzonzi 32 yaşında Premier Lig'e doğru

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Steven Nzonzi, Premier Lig yolcusu olabilir.



Roma ile sözleşmesi 2022 yazında bitecek olan oyuncu, şu anda Fransa Ligue 1 takımı Rennes'de kiralık olarak forma giyiyor.



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Arsene Wenger zamanından beri Arsenal'in zaman zaman gündemine gelen orta saha oyuncusu, yeniden Topçular'ın hedefleri arasına girdi.



Mikel Arteta'nın onayı halinde Arsenal, 32 yaşındaki Nzonzi için harekete geçecek.



Bu sezon takımıyla 23 resmi maça çıkan orta saha oyuncusu, bu maçlarda takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.



