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NYPD, Terence Davis'in tutuklandığını duyurdu!

New York Polis Departmanı, Toronto Raptors şutör guardı Terence Davis'in, New York'ta kız arkadaşına tokat atıp telefonunu kırdığı iddiasıyla tutuklandığını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New York Polis Departmanı, Toronto Raptors şutör guardı Terence Davis'in, New York'ta kız arkadaşına tokat atıp telefonunu kırdığı iddiasıyla tutuklandığını duyurdu.

TSN'den Rick Westhead'in elde ettiği belgelere göre, 23 yaşındaki zanlı, yedi tane suçlamayla karşı karşıya. Suçlamalar arasında iki adet üçüncü derece saldırı, bir adet üçüncü derece saldırı girişiminde bulunma ve bir çocuğun refahını tehlikeye atma bulunuyor.

Davis'in avukatı Gregory Esposito, Westhead'e müvekkilinin suçsuz olduğunu söyledi ve genç oyuncu, 11 Aralık'ta mahkemeye çıkarılacak.

The Athletic'den Blake Murphy'ye göre Raptors, konunun farkında ve daha fazla bilgi toplama aşamasında.

Lige draftsız giren oyuncu, Eylül ayında NBA'in çaylak ikinci beşine seçilmişti.


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