NYK, Durant'in fotoğrafını kullanınca tepki gördü!

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New York Knicks, sezonluk bilet sahiplerine biletlerini yenilemeleri için web sitesinde yerleştirdiği bağlantının görselinde Kevin Durant'i kullanınca, tepki gördü ve görseli kaldırdı.Knicks, sezonluk bilet sahiplerine yaptıkları bu tanıtımda, takımın çaylak ismi Mitchell Robinson ile bu yaz adının ilişkili olduğu Durant'in bulunduğu bir görsel koyunca Twitter'da tepki gördü ve yanlış algıyı engellemek adına bu görseli sildi.Bir Knicks sezonluk bilet sahibinin, görüntüyü Twitter üzerinde göstermesi sonrası, durum ufak çaplı bir karışıklığa neden oldu.Knicks, Pazar gecesi "Pazarlama amacıyla maçlardan aksiyon içindeki oyuncuların fotoğrafları her zaman kullanılıyor, ancak olan bitenin sonrasında, fotoğrafı silme önlemini aldık.Net olmak gerekirse, web sitesindeki fotoğraflardan biriydi." şeklinde bildiri yaptı.Ekiplerin pazarlama materyallerinde rakip takımların yıldızlarını kullanması daha önce de yapılan bir yöntemdi. Fakat Knicks, serbest oyuncu döneminde bulunacak Durant ile adı geçen bir ekip.Görsel, 2019-20 sezonu için paketlerini yenilemek üzere sezonluk bilet sahiplerine yönelik bir sunumun parçasıydı ve yenileme bilgileri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bir link içeriyordu.New York, önümüzdeki sezonun başından itibaren işleri çabucak halletmeyi umuyor. Knicks, 2019 NBA Draftomda büyük olasılıkla yüksek bir draft hakkına sahip olacak ve bu yaz yaklaşık 70 milyon dolarlık bir maaş boşluğuna sahip olacak. Bu da iki maksimum kontratı kapsamak için yeterli olacak.