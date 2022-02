NYC belediye başkanı Adams, aşı kurallarını hafifletecek!

New York belediye başkanı Eric Adams, önümüzdeki haftalarda şehirdeki aşı kurallarını hafifletmeye başlayacağını açıkladı.



New York'un Boston, Philadelphia ve Washington DC benzeri şehirle gibi aşı pasaportlarını aşamalı olarak kaldırmayı planlayıp planlamadığı sorulduğunda, Adams, "bunu yapmak için sabırsızlanıyorum" şeklinde yanıt verdi:



"Her sabah sağlık profesyonellerimle görüşüyorum çünkü her zaman bilimi takip edeceğimi ve bilimin asla önüne geçmeyeceğimi söylüyorum. Bize net yapılar ve ölçütler sunuyorlar. Biz de bunları takip edeceğiz."



NYC'deki mevcut kurallar, aşıları olmayan sporcuların iç saha maçlarını katılmalarını engelliyor olsa da, aynı standart, New York dışından gelen aşılanmamış oyuncuları kapsamıyor.



Bu sezon bu gelişmeyle ilgili NBA gündeminde en çok yer etmiş olan oyuncu ise, bu kurallardan ötürü yalnızca 14 deplasman maçında oynayabilmiş olan Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving'ti. Şu anda Doğu Konferansı'nda sekizinci sırada yer alan Nets'in, iç sahada oynayacağı yalnızca 13 maçı bulunuyor.



2021-22 sezonuna kadar NBA oyuncularının %95'i en azından KOVID-19 aşısının ilk dozunu yaptırmıştı.