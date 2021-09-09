Süper Lig'in ilk 3 haftasında aldığı galibiyetlerle liderlik koltuğunda bulunan Trabzonspor'un pazar günü sahasında konuk edeceği Galatasaray derbisinde en büyük gol güvencelerinden biri Anthony Nwkaame olacak. Sezona iyi bir başlangıç yapan Nijeryalı sol kanat, Avrupa Konferans Ligi ve Süper Lig'deki 7 karşılaşmada kaydettiği 4 golle takımının en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor. Bordo-mavili futbolcu, ligin ilk haftasında takımının deplasmanda 5-1 galip geldiği Yeni Malatya, ligin 2. haftasında Trabzon'da 2-1 mağlup ettiği Demir Grup Sivasspor ve ligin 3. haftasında 1-0 yendiği GZT Giresun maçlarında 1'er kez sahne aldı.



G.SARAY'A ÖZEL HAZIRLANIYOR



32 yaşındaki yıldız, G.Saray'ın filelerini sarsması halinde ligin ilk 4 haftasında gol atarak sezona başlamış olacak. Teknik direktör Abdullah Avcı, 'Bay Beyin'i derbiye özel motive ediyor. Avcı'nın pazar günkü karşılaşmada da en büyük güvencelerinden biri Nwakaeme olacak. Trabzonspor'da dördüncü sezonu geçiren yıldız oyuncu bütün kulvarlarda 37 kez sahneye çıktı. Geldiği ilk sezon da bordo-mavili takımın Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettiği maçta 2 gol atarak şov yapan tecrübe abidesi, söz konusu dönemden sonra sarı-kırmızılı takımın kalesini sarsmayı başaramadı. Beşiktaş derbilerinde 2 gol atan Nwakaeme'nin Fenerbahçe'ye karşı ise henüz golü yok.



66 GOLE KATKI



Nwakaeme, Trabzonspor formasını 116 defa taşıdı. 36 defa bordo-mavili takım adına rakip ağları havalandırdı. 30 da asisti bulunuyor. Hücumda Karadeniz ekibini sırtında taşıyor.



SÜPER LİG'İN MAESTROSU



Trabzonsporlu Anastasios Bakasetas ilk 3 haftadaki performansıyla Süper Lig 'in en iyisi. 28 yaşındaki maestro, bu sezon Süper Lig'de forma giyen futbolcular arasında resmi karşılaşmalarda en çok gol katkısı yapan isim oldu. Bordomavili formayla çıktığı 7 maçta 2 kez ağları havalandıran, 4 de asist yapan Bakasetas, Yunan Milli Takımı'yla da sahaya çıktığı 2 sınavda 2 asistle yıldızlaştı. Böylece toplam 9 resmi maçta 2 gol, 6 asistle 8 gole direkt katkıda bulundu. Bakasetas'ı, 3 gol, 3 asistle G.Saraylı Kerem ve 5 golle F.Bahçeli Valencia takip ediyor.



YENİ SÖZLEŞME



Camianın gözbebeği Nwakaeme'nin kontratı sezon sonu bitiyor. Nijeryalı yıldızın mukavelesi kısa süre içinde uzatılacak. 32 yaşındaki oyuncu da bordo-mavili takımda kalmak istiyor.



