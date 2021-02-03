Nwakaeme'nin yeni lakabı: Büyücü!

Trabzonspor'da Nwakaeme'in takım içindeki lakabı 'Büyücü' oldu.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Nwakaeme'nin yeni lakabı: Büyücü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Şubat 2021 12:14
Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Anthony Nwakaeme, Abdullah Avcı'nın sisteminin en önemli parçası haline gelmekle kalmadı, her maça damga vurmaya başladı.

Haber61'de yer alan habere göre; Son olarak Beşiktaş maçının kilidini açan isim olan, dar alanda yaptığı hareketlerle herkesi kendine hayran bırakan Nwakaeme, Bordo-Mavililer'in büyücüsü oldu. Başarılı oyuncuyu artık takım arkadaşları da 'Büyücü' lakabıyla çağırıyor.

Takım içinde 'Sihirbaz' ve 'Büyücü' gibi yakıştırmalar yapılan Nwakaeme'nin de moralinin oldukça yüksek olduğu ifade ediliyor. 

 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için