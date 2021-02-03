Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Anthony Nwakaeme, Abdullah Avcı'nın sisteminin en önemli parçası haline gelmekle kalmadı, her maça damga vurmaya başladı.
Haber61'de yer alan habere göre; Son olarak Beşiktaş maçının kilidini açan isim olan, dar alanda yaptığı hareketlerle herkesi kendine hayran bırakan Nwakaeme, Bordo-Mavililer'in büyücüsü oldu. Başarılı oyuncuyu artık takım arkadaşları da 'Büyücü' lakabıyla çağırıyor.
Takım içinde 'Sihirbaz' ve 'Büyücü' gibi yakıştırmalar yapılan Nwakaeme'nin de moralinin oldukça yüksek olduğu ifade ediliyor.
Haber61'de yer alan habere göre; Son olarak Beşiktaş maçının kilidini açan isim olan, dar alanda yaptığı hareketlerle herkesi kendine hayran bırakan Nwakaeme, Bordo-Mavililer'in büyücüsü oldu. Başarılı oyuncuyu artık takım arkadaşları da 'Büyücü' lakabıyla çağırıyor.
Takım içinde 'Sihirbaz' ve 'Büyücü' gibi yakıştırmalar yapılan Nwakaeme'nin de moralinin oldukça yüksek olduğu ifade ediliyor.