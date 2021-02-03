Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Anthony Nwakaeme, Abdullah Avcı'nın sisteminin en önemli parçası haline gelmekle kalmadı, her maça damga vurmaya başladı.Haber61'de yer alan habere göre; Son olarak Beşiktaş maçının kilidini açan isim olan, dar alanda yaptığı hareketlerle herkesi kendine hayran bırakan Nwakaeme, Bordo-Mavililer'in büyücüsü oldu. Başarılı oyuncuyu artık takım arkadaşları da 'Büyücü' lakabıyla çağırıyor.Takım içinde 'Sihirbaz' ve 'Büyücü' gibi yakıştırmalar yapılan Nwakaeme'nin de moralinin oldukça yüksek olduğu ifade ediliyor.