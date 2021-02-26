Nwakaeme'den milli takım tepkisi

Trabzonspor'da gösterdiği performansla bordo-mavililerin en formda oyuncuları arasında yer alan Nwakaeme, Nijerya Milli Takımı'na alınmama sebebini açıkladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Nwakaeme'den milli takım tepkisi
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26 Şubat 2021 11:58
Nwakaeme
Nwakaeme
Trabzonspor
Son dönemde gerek Trabzonspor'un gerekse Süper Lig'in en formda oyuncularından biri olan Nwakaeme, ülkesi Nijerya'nın milli takım kadrosuna alınmamasının sebebini açıkladı.

Ülkesinde Kwese TV'ye konuşan 31 yaşındaki sol kanat "Milli Takım'da bir kez görev yaptım. İsrail yerine İngiltere veya İspanya'da oynasaydım bir şans daha verirlerdi. İsrail'de oynadığım için milli takım antrenörü Rhor beni küçümsüyordu" ifadesini kullandı.

 



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