Nwakaeme yine teklif yağıyor

Geldiği günden bu yana fark yaratan Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme, başta Çin ekipleri olmak üzere birçok kulübü peşine taktı. 31 yaşındaki oyuncu, ısrarla gelen teklifler sonrasında geçen sene bu dönemler Trabzonspor ile sözleşmesini 2022'ye kadar uzatmıştı.

Haber; Akşam
Nwakaeme yine teklif yağıyor
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09 Temmuz 2020 12:18
Kasığından yaşadığı sakatlık nedeniyle Galatasaray maçında sonradan giren, dün de mücadeleye kulübede başlayıp 65'te forma giyen Anthony Nwakaeme, Fırtına'nın en önemli hücum silahlarından.

Geldiği günden bu yana fark yaratan Nijeryalı oyuncu iki sezondur skor katkısında 'double-double' yapmayı başarıyor.

Başta Çin ekipleri olmak üzere birçok kulübü peşine takan 31 yaşındaki oyuncu, ısrarla gelen teklifler sonrasında geçen sene bu dönemler Trabzonspor ile sözleşmesini 2022'ye kadar uzatmıştı.



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