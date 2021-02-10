Nwakaeme yine çift haneleri istiyor

Transfer olduğu 2018-19 sezonu başından bu yana olağanüstü katkı veren Anthony Nwakaeme bu sezon da vitesi artırdı. Sezona tutuk başlayan ve ilk 10 haftada 3 gol, 1 asistle oynayan Nijeryalı futbolcu son 8 maçta sadece Denizli, Beşiktaş ve Göztepe sınavlarını boş geçti. Karagümrük ve Malatya ağlarını sarsan 31 yaşındaki oyuncu, Konya karşısında 1 gol, 1 asistle yıldızlaştı.



Antalya ve Gençlerbirliği mücadelelerinde de birer kez gol pası veren Nwakaeme bu sezon 6 gol, 4 asiste ulaştı.



2018-19'da 11 gol, 10 asist, 2019-20'de 14 gol, 10 asistle öne çıkarak iki sezon üst üste 'double-double' yapan tecrübeli oyuncu bu sezon da gol ve asist sayısında çift hanelere ulaşırsa 3. kez bunu başaracak.



