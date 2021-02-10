Nwakaeme yine çift haneleri istiyor

2018-19'u 11 gol, 10 asistle, geçen sezonu da 14 gol, 10 asistle tamamlayarak 'double-double' yapan Nwakaeme bu sezon da vitesi artırdı. Son 8 maçta 6 gole direkt etki eden Nijeryalı yıldız 6 gol, 4 asiste ulaştı ve gözünü yine çift hanelere dikti.

Haber; Fanatik
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Nwakaeme yine çift haneleri istiyor
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10 Şubat 2021 11:40
Transfer olduğu 2018-19 sezonu başından bu yana olağanüstü katkı veren Anthony Nwakaeme bu sezon da vitesi artırdı. Sezona tutuk başlayan ve ilk 10 haftada 3 gol, 1 asistle oynayan Nijeryalı futbolcu son 8 maçta sadece Denizli, Beşiktaş ve Göztepe sınavlarını boş geçti. Karagümrük ve Malatya ağlarını sarsan 31 yaşındaki oyuncu, Konya karşısında 1 gol, 1 asistle yıldızlaştı.

Antalya ve Gençlerbirliği mücadelelerinde de birer kez gol pası veren Nwakaeme bu sezon 6 gol, 4 asiste ulaştı.

2018-19'da 11 gol, 10 asist, 2019-20'de 14 gol, 10 asistle öne çıkarak iki sezon üst üste 'double-double' yapan tecrübeli oyuncu bu sezon da gol ve asist sayısında çift hanelere ulaşırsa 3. kez bunu başaracak.



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