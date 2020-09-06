Nwakaeme yeni sezon için hazır

Trabzonspor'un en önemli gol silahlarından biri olan Anthony Nwakaeme yeni sezon için hazır.

Nwakaeme yeni sezon için hazır
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06 Eylül 2020 14:59
Fırtına'nın hücumdaki en önemli kozlarından Anthony Nwakaeme yeni sezona da istim üstünde giriyor.

Nijeryalı oyuncu, Rizespor karşısında akıl dolu pasları ve attığı golle lige hazır olduğunu gösterdi. Oyunu forse eden, rakip savunmayı zorlayan, takımı hücuma kaldıran isim olan Nwakaeme, şampiyonluk yolunda bu sezon da takımın en önemli silahlarından olacak..



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