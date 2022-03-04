Nwakaeme'ye Osayi-Samuel kilidi

Ferdi'nin yokluğunda Szalai'yi sol beke çekecek olan Fenerbahçe'nin tecrübeli hocası, rakibin etkili ismini takımın en hızlılarından Osayi-Samuel ile durdurmak istiyor…

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Nwakaeme'ye Osayi-Samuel kilidi
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04 Mart 2022 09:41
Süper Lig'deki son mücadeleyi kazanarak Avrupa iddiasını güçlendiren Fenerbahçe, bir maçtan daha fazla anlam taşıyan Trabzonspor karşılaşmasından da zaferle çıkmak istiyor. Ancak, kazanırken de güldürmeyen bir oyun sergileyen sarı lacivertlilerin hücum hattı özellikle bu kritik maçta endişeleri körüklüyor.

Altay'ın önündeki savunma hattını Osayi, Serdar, Kim ve Szalai'den oluşturmayı planlayan İsmail Kartal'ın bu tercihinde hem sakatların etkisi var hem de rakibin...

Novak ve Ferdi'nin yokluğunda solda Szalai'ye mecbur kalan Kartal, sağda ise Nwakaeme tehdidini Osayi'yle bertaraf etmeyi planlıyor.

KANATLAR KORKUTUYOR

Orta alanda ise Zajc ve Crespo'nun yerleri garanti. Diğer forma için favori İrfan Can'ı Mert Hakan ve Ozan Tufan zorlayabilir.

Asıl sorun ise ileri hat. Valencia'nın yokluğunda en uç için Serdar Dursun ve Berisha yarışıyor. Kanat adayları Pelkas ve Rossi'nin formsuzluğu ise İsmail Hoca'yı düşündürüyor.

Osayi'yi sağ açığa çekme ihtimali bulunan hoca, Nazım'ın Nwakaeme karşısındaki performansından endişe ediyor. Özellikle Visca ve Nwakaeme'yi durdurmak üzerine kafa yoran teknik ekip, rakip için önlem üretirken, gol yollarında üretkenliği artırmak için de alternatif arıyor. 

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