Nwakaeme - Visca: '41 kere maşallah'

Süper Lig'in en iyi sol ve sağ kanat oyuncusuna sahip lider Trabzonspor'da, Nwakaeme- Visca ikilisi adeta şampiyonluk modunu açtı.



Toplamda 11 gol, 10 asiste ulaşıp, bordo-mavili formayla kariyer rekoru kıran Nwakaeme, özellikle son 5 haftada inanılmaz bir performans gösterdi. Söz konusu 5 maçın hepsinde skora katkı veren 'Sihirbaz', 5 kez rakip fileleri havalandırdı, 3 de asist yaptı.



Visca ise ara dönemin tartışmasız en iyi transferi olduğunu kanıtladı. Attığı gollerle Galatasaray, Kasımpaşa ve Konya maçlarını kazandıran Bosnalı süper yıldız, son 7 lig karşılaşmasında 5 kez ağları sarstı, 2 de gol pası verdi.



Visca, ilk yarıdaki Başakşehir performansıyla birlikte bu sezon 9 gol, 11 asiste ulaştı. Visca-Nwakaeme ikilisinin bu sezon ligdeki toplam skor katkısı ise tam tamına 41...









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