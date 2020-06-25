Nwakaeme ve Uğurcan'da son durum

Alanya maçının ilk yarısında sakatlanan Uğuran Çakır'ın kasığında problem var. Genç file bekçisinin tedavisine başlanırken, Ankaragücü karşılaşmasında tedbir amaçlı dinlendirileceği öğrenildi. Kasığında yırtık olan Nwakaeme'nin tedavisi beklenenden iyi gidiyor.

, Fotoğraf; AA
Nwakaeme ve Uğurcan'da son durum
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25 Haziran 2020 12:43
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Alanya maçının ilk yarısında sakatlanan Uğuran Çakır'ın kasığında problem var. Genç file bekçisinin tedavisine başlanırken, Ankaragücü karşılaşmasında tedbir amaçlı dinlendirileceği öğrenildi. Onun yerine Erce maça başlayacak.

Kasığında yırtık olan Nwakaeme'nin tedavisi beklenenden iyi gidiyor. Hızlı şekilde düzelmeye başlayan Nijeryalı kanat, bir sürpriz olmazsa 30. haftada oynanacak kritik Galatasaray derbisine yetişecek.

Sağlık ekibi her iki futbolcu için seferberlik ilan etti.



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