Nwakaeme ve Siopis için gözler testlerde

Trabzonspor'da hastalıkları nedeniyle Sivasspor deplasmanında forma giyemeyen Nwakaeme ve Siopis için gelişmeler bekleniyor.

Haber; Sabah
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Nwakaeme ve Siopis için gözler testlerde
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17 Ocak 2022 12:07
Trabzonspor'da hastalıkları nedeniyle Sivasspor deplasmanında forma giyemeyen Nwakaeme ve Siopis, çarşamba günü oynanacak Giresunspor maçı öncesi yarın test verecek.

İki futbolcunun da negatif çıkmaları durumunda maça yetişme ihtimalleri bulunsa da antrenman eksikleri olacağı için kararı teknik direktör Abdullah Avcı verecek. Aksi durumda ise karantina süreci 7 gün olacağı için maça yetişemeyecekler.

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