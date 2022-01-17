Nwakaeme ve Siopis için gözler testlerde

Trabzonspor'da hastalıkları nedeniyle Sivasspor deplasmanında forma giyemeyen Nwakaeme ve Siopis, çarşamba günü oynanacak Giresunspor maçı öncesi yarın test verecek.



İki futbolcunun da negatif çıkmaları durumunda maça yetişme ihtimalleri bulunsa da antrenman eksikleri olacağı için kararı teknik direktör Abdullah Avcı verecek. Aksi durumda ise karantina süreci 7 gün olacağı için maça yetişemeyecekler.





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