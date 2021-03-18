Nwakaeme ve Ekuban'a özel terapi

Abdullah Avcı son haftalarda performanslarında düşüş gözlenen Ekuban ve Nwakaeme için harekete geçti

Haber; Sabah
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Nwakaeme ve Ekuban'a özel terapi
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18 Mart 2021 12:23
Trabzonspor teknik Direktörü Abdullah Avcı son haftalarda performanslarında düşüş gözlenen Ekuban ve Nwakaeme için kolları sıvadı.

Ekibindeki zihinsel performans antrenörünün de bu oyuncularla bire bir ilgilenmesini isteyen Avcı, iki futbolcunun fiziksel yorgunluktan ziyade zihinsel bir yorgunluk geçirdiğini düşünüyor.

Öte yandan Nwakaeme'nin menajeri gelecek sezon sözleşmesinin son yılına girecek olan oyuncusunun kafasının rahatlaması için sözleşmesini yenilemek istedi. Ancak yönetim, "acelesi yok" dedi. Bunun üzerine Nwakaeme'nin performansında büyük bir düşüş yaşanmaya başladığı iddia edildi.
 


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