Nwakaeme ve Bakasetas'ın Fenerbahçe hedefi

Trabzonspor'un yıldızları şimdiye kadar gol atamadıkları Fenerbahçe'ye karşı pazar günkü maçta şanssızlıklarını kırmak için ekstra çalışıyor.



Ligde son oynanan Başakşehir karşılaşmasında cezası nedeniyle forma giyemeyen Nwakaeme, Fenerbahçe mücadelesiyle birlikte yeniden sahalara dönecek. Bugüne kadar Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı 2'şer kez gol sevinci yaşayan Nijeryalı oyuncu, lig kariyerinde Fenerbahçe'ye ise gol atamadı. Karadeniz ekibinin yeni ismi Bakasetas da lig kariyerinde sarı-lacivertli ağları ilk kez sarsmak istiyor. Yunan yıldız, Alanya'da Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 3 maçta gol atamazken 2 asisti bulunuyor.



ÇALIM USTALARI!



Süper Lig'in geride kalan haftalarında lige damga vuran isimler arasında yer alan Nwakaeme ve Ekuban performanslarıyla alkış aldı. İki oyuncu, 2.9 ortalama ile ligin en fazla rakiplerine çalım atan isimleri oldular. Öte yandan Nwakaeme, maç başına 3.2 olan şut ortalamasıyla da ligin bir numaralı ismi olmayı başardı.



