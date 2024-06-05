Nwakaeme, Trabzonspor taraftarını heyecanlandırdı

Al Fayha ile sözleşmesinin sona ermesiyle boşa düşen Anthony Nwakaeme, Trabzonspor taraftarlarını heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Nwakaeme, Trabzonspor taraftarını heyecanlandırdı
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05 Haziran 2024 13:16
Al Fayha ile sözleşmesinin sona ermesiyle boşa düşen Anthony Nwakaeme, Trabzonspor taraftarlarını heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.

Tatilini Nijerya'da geçiren yıldız, çocuklarla yaptığı maçtan görüntüleri sosyal medya hesabına koydu.

Nwakaeme'nin bu anlarda Trabzonspor şortu giymesi gündem oldu.

Bordo-mavili taraftarlar, 33 yaşındaki oyuncuyu beğeni yağmuruna tuttu.

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