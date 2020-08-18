Nwakaeme: "Şampiyonluk istiyorum"

Fırtına'da Anthony Nwakaeme'nin yaşı ilerlese de performansı gerilemiyor. Teklifler alan Nijeryalı yıldız, menajerine "Gitmeyi düşünmüyorum" dedi. Trabzonspor'da şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi.

Haber; Takvim
Nwakaeme: 'Şampiyonluk istiyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ağustos 2020 12:38
Her sezon üzerine koyarak oynayan Nijeryalı yıldız Nwakaeme, etkili futboluyla teklifler de alıyor.

Sözleşmesinde "6 milyon euro'ya gider" maddesi bulunan 32 yaşındaki oyuncuya bu rakamı öneren olmasa da teklifler geliyor. Ancak Nwakaeme, menajerine "Gitmeyi düşünmüyorum. Trabzonspor ile Türkiye Kupası'nı kazandım. Burada bir de şampiyonluk yaşamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli futbolcunun geçtiğimiz sezon yönetimden zam istediği, bu talebi geri çevrilmediği için de Fırtına'da çok mutlu olduğu biliniyor. Bu sebeple gelen tekliflere kulak vermiyor.

Nwakaeme, bordo-mavili formayı 74 defa taşıdı. 25 gol, 22 asistle oynadı. 47 gole direkt etkisi oldu.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için