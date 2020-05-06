Nwakaeme: "Şampiyonluğu fazlasıyla hak ettik"

Bordo-mavili takımın yıldız isimlerinden Anthony Nwakaeme bu sezon gösterdikleri performansla şampiyonluğu hak ettiklerini dile getirdi.

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Nwakaeme: 'Şampiyonluğu fazlasıyla hak ettik'
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06 Mayıs 2020 13:49
Trabzonspor'un yıldız isimlerinden Anthony Nwakaeme bu sezon gösterdikleri performansla şampiyonluğu hak ettiklerini söyledi.

Nijeryalı yıldız "Ligler ertelenmeden önce formdaydık ve lider durumdaydık. Trabzonspor bu sezon şampiyonluğu fazlasıyla hak etti" dedi.

Tecrübeli kanat oyuncusu, futbol yeniden başladığında bunu herkese göstereceklerini de belirterek iddialı konuştu.

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