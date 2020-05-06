Nwakaeme: 'Şampiyonluğu fazlasıyla hak ettik'

Trabzonspor'un yıldız isimlerinden Anthony Nwakaeme bu sezon gösterdikleri performansla şampiyonluğu hak ettiklerini söyledi.
Nijeryalı yıldız "Ligler ertelenmeden önce formdaydık ve lider durumdaydık. Trabzonspor bu sezon şampiyonluğu fazlasıyla hak etti" dedi.
Tecrübeli kanat oyuncusu, futbol yeniden başladığında bunu herkese göstereceklerini de belirterek iddialı konuştu.
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Nijeryalı yıldız "Ligler ertelenmeden önce formdaydık ve lider durumdaydık. Trabzonspor bu sezon şampiyonluğu fazlasıyla hak etti" dedi.
Tecrübeli kanat oyuncusu, futbol yeniden başladığında bunu herkese göstereceklerini de belirterek iddialı konuştu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın