Nwakaeme sağ beklerin kabusu oldu

Anthony Nwakaeme... Nijeryalı sihirbaz, hem çalımları hem de fizik gücüyle rakiplerini futboldan soğutuyor.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Nwakaeme sağ beklerin kabusu oldu
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30 Ocak 2022 13:51
Trabzonspor'un süper yıldızı Anthony Nwakaeme'ye karşı oynamak çok zor.

Her hafta bir takımın sağ beki bu kabusu yaşıyor. Bunu açıklamakta da bir sakınca görmüyorlar. Milli arada röportaj veren Beşiktaşlı Valentin Rosier, Fırtına'nın 32 yaşındaki yıldızını övdü.

Rosier'ye "Süper Lig'de en çok zorlandığın isim kim?" diye soruldu. Fransız yıldız "Trabzonspor'dan Nwakaeme. Adam çok güçlü. Ben onun yanında küçük kalıyorum" yanıtını verdi.

Başakşehirli Caiçara da 0-0 biten Trabzonspor mücadelesinin ardından "İyi ki bu maçta Nwakaeme oynamadı. Çok hızlı ve çok güçlü. Şükürler olsun ki sahada yoktu" ifadelerini kullanmıştı.

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