Nwakaeme oyundan alınmasına tepki gösterdi

Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Nwakaeme Göztepe maçının 67. dakikasında oyundan alınmasına tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Nwakaeme oyundan alınmasına tepki gösterdi
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12 Haziran 2020 22:39
Trabzonspor'un Göztepe deplasmanına konuk olduğu karşılaşmada Nwakaeme'nin oyundan çıkarken tepki göstermesi dikkat çekti.

Karşılaşmanın 16. dakikasında maçın ilk golünü atan Nijeryalı oyuncu bordo mavili takımın Alparslan Öztürk'ün penaltısı ile bulduğu golden 10 dakika sonra oyundan alındı. 67. dakikada yerini Badou N'Diaye'ye bırakan Nwakaeme oyundan çıkarılma kararından memnun kalmadığı görülürken kulübeye doğru tepki göstermesi dikkat çekti.

Nwakaeme Göztepe karşısında attığı golle bu sezon Süper Lig'deki 11. golünü kaydetmiş oldu.



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