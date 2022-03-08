Nwakaeme'nin menajerinden sözleşme açıklaması

Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme'nin menajeri Deniz Türker, bordo mavili ekiple aralarındaki sözleşme görüşmelerindeki son durumu açıkladı.

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Nwakaeme'nin menajerinden sözleşme açıklaması
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08 Mart 2022 14:39
Spor Toto Süper Lig'de 67 puanla lider konumda bulunan Trabzonspor'a bu sezon büyük katkı sağlayan Anthony Nwakaeme, sezon sonu bitecek olan sözleşmesini henüz yenilemedi.

33 yaşındaki yıldızın menajeri Deniz Türker, Trabzonspor ile aralarındaki görüşmenin detaylarını aktardı.

Bordo Mavili ekiple sözleşme görüşmelerinde sona gelindiğini Yeniçağ Gazetesi'ne aktaran Türker, "Maaş+ İmza Parası+ Bonuslar içeren bir isteğimiz var. Çok büyük bir oranda anlaştık. İmza parası ve bonusların ödeme planları hakkında konuşuyoruz. Önümüzdeki haftaya kadar şekilde netleşeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Suudi Arabistan'dan da tekliflerin olduğuna değinen Türker, "Tony hiçbir şekilde diğer teklifler ile ilgilenmedi. Kararı kesin olarak Trabzonspor'da kalmak yönünde oldu" dedi.

Nijeryalı yıldız ile Trabzonspor'un arasında 3 yıllık bir kontrata imza atacağı gelen haberler arasında.

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