Nwakaeme'nin menajeri: 'İmzaya hazırız!'

Nijeryalı yıldızın menajeri Deniz Türker, Bordo-Mavili yönetimin sunduğu tüm şartları kabul ettiklerini söyledi.



Türker, Fanatik gazetesine yaptığı açıklamada, "Nwakaeme için Trabzonspor'la maaş ve yıl konusunda anlaşmıştık. Sadece peşinat konusunda farklı düşünceler vardı. Nwakaeme, peşinatı nakit istiyordu. Kulüp ise taksitle ödemeye sıcak bakıyordu. An itibariyle oyuncum, Trabzonspor'un taksitli ödeme talebini de kabul etti." dedi.



Nwakaeme'nin menajeri, "Trabzonspor Yönetimi istediği zaman kulübe gider yeni sözleşme için imzaları atarız. Biz hazırız" ifadeleri kullandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ