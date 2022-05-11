Nwakaeme'nin menajeri: "İmzaya hazırız!"

Trabzonspor'un yıldızı Anthony Nwakaeme'nin menajeri Deniz Türker, "Tüm şartları kabul ettik imza için hazırız" ifadelerini kullandı.

, Fotoğraf; AA
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Nwakaeme'nin menajeri: 'İmzaya hazırız!'
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11 Mayıs 2022 17:37
Nijeryalı yıldızın menajeri Deniz Türker, Bordo-Mavili yönetimin sunduğu tüm şartları kabul ettiklerini söyledi.

Türker, Fanatik gazetesine yaptığı açıklamada, "Nwakaeme için Trabzonspor'la maaş ve yıl konusunda anlaşmıştık. Sadece peşinat konusunda farklı düşünceler vardı. Nwakaeme, peşinatı nakit istiyordu. Kulüp ise taksitle ödemeye sıcak bakıyordu. An itibariyle oyuncum, Trabzonspor'un taksitli ödeme talebini de kabul etti." dedi.

Nwakaeme'nin menajeri, "Trabzonspor Yönetimi istediği zaman kulübe gider yeni sözleşme için imzaları atarız. Biz hazırız" ifadeleri kullandı.

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