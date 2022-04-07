Nwakaeme'nin aklı hala gol rekorunda

Trabzonspor'da, 11 gol, 10 asistlik müthiş performansıyla bu sezon fark yaratan Anthony Nwakaeme, 2 maçtır suskun.



Rize'nin ardından Beşiktaş derbisinde de hücumda etkisiz kalan Nijeryalı yıldız, adeta rekora takıldı. Öyle ki tecrübeli futbolcu, 1 kez daha rakip fileleri havalandırırsa Trabzonspor kariyerindeki en golcü dönemine ulaşacak.



Rekoru getirecek golü 2 maçtır atamayan Nwakaeme, 8 Nisan Cuma günü oynanacak Gaziantep deplasmanında sessizliğini bozmak istiyor.