Nwakaeme, ille de G.Saray diyor!

Trabzonspor 'la sözleşme yenilemedikten sonra adı Hull City'yle de anlaşma sağlayamayan Nwakaeme için Galatasaray devreye girmişti. Nijeryalı yıldızla bir ay arayla iki kez masaya oturuldu. Okan Buruk'un takımında görmeyi istediği oyuncuyla gerçekleşen her iki görüşmede de anlaşma sağlanamadı. Çünkü yıldız isim istediği yıllık 2.1 milyon Euro ücretten geri adım atmadı.Nwakaeme bu süreçte transfer görüşmeleri yapmak üzere İstanbul'da bireysel çalışmalarını sürdürürken son günlerde istediği rakamı vermeyi kabul eden iki Arap takımını da reddetti. Aslan'ın tavrı net!Bu gelişme üzerine Galatasaray yönetimi, yıldız oyuncuyla son bir görüşme yapma kararı aldı. Aslan, imza parası ödemeden transferi senelik 1.7 milyon Euro üzerinden sonuçlandırmak istiyor.