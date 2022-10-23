Nwakaeme için sürpriz: Geri dönebilir

Trabzonspor'la sözleşmesi sona ermesinin ardından yeni teklifi kabul etmeyen ve astronomik maaşla Suudi Arabistan takımı Al-Feiha'ya giden Anthony Nwakaeme için sürpriz bir iddia gündeme geldi.



Suudi Arabistan'da şu ana kadar çıktığı 6 resmi maçta 3 gol atmasına rağmen takımına galibiyet aldıramayan tecrübeli oyuncunun durumundan memnun olmadığı ve devre arasında Türkiye'ye geri dönebileceği öne sürüldü.



Türkiye'de Trabzonspor formasıyla 4 sezon geçiren 33 yaşındaki futbolcu, geçen sezon kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.





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