Nwakaeme için dönüş zamanı

Sakatlığı nedeniyle son 3 lig maçında forma giyemeyen Anthony Nwakaeme, Kasımpaşa karşılaşmasında geri dönüyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Nwakaeme için dönüş zamanı
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03 Aralık 2024 10:58
Trabzonspor'un tecrübeli yıldızı Anthony Nwakaeme, 3 maç süren sakatlığının ardından Kasımpaşa maçında sahalara geri dönmeye hazırlanıyor.

Takımın kötü gidişatında arkadaşlarını yalnız bıraktığı için üzgün olan tecrübeli futbolcu, antrenmanlara başlamıştı.

35 yaşındaki Nijeryalı yıldızın, 6 Aralık Cuma günü Papara Park'ta oynanacak Kasımpaşa mücadelesinde 11'de yer alıp almayacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.

 

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