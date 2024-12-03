Nwakaeme için dönüş zamanı

Trabzonspor'un tecrübeli yıldızı Anthony Nwakaeme, 3 maç süren sakatlığının ardından Kasımpaşa maçında sahalara geri dönmeye hazırlanıyor.
Takımın kötü gidişatında arkadaşlarını yalnız bıraktığı için üzgün olan tecrübeli futbolcu, antrenmanlara başlamıştı.
35 yaşındaki Nijeryalı yıldızın, 6 Aralık Cuma günü Papara Park'ta oynanacak Kasımpaşa mücadelesinde 11'de yer alıp almayacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.
Takımın kötü gidişatında arkadaşlarını yalnız bıraktığı için üzgün olan tecrübeli futbolcu, antrenmanlara başlamıştı.
35 yaşındaki Nijeryalı yıldızın, 6 Aralık Cuma günü Papara Park'ta oynanacak Kasımpaşa mücadelesinde 11'de yer alıp almayacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.